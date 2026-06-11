nelle mani di malen

L’Olanda ha perso la possibilità di qualificarsi ai Mondiali dopo la sconfitta contro la squadra avversaria, che ha segnato il gol decisivo negli ultimi minuti. La nazionale ha raggiunto tre finali in passato, nel 1974, 1978 e 2010, senza mai conquistare il titolo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, impedendo ai tulipani di accedere alla fase finale del torneo mondiale.

Il sogno Mondiale dell’Olanda è sempre svanito, accarezzato tre volte in finale (1974, ’78 e 2010) e mai concretizzato. Nemmeno con l’Arancia meccanica di Cruijff, nemmeno con il trio milanista Rijkaard-Gullit-Van Basten, epoche in cui nei club si faceva incette di trofei e i Palloni d’Oro piovevano a fiumi. Ronald Koeman, ben noto alle cronache sampdoriane, match winner per il Barcellona nella finale di Coppa Campioni nel ’92, ha selezionato un gruppo di buoni, anche ottimi giocatori, a cui manca il fuoriclasse ma che nell’insieme ha tecnica e fisico. Qualche assenza dai convocati fa rumore (Frimpong, sebbene al Liverpool abbia faticato tantissimo), qualche altra è obbligata dagli infortuni (De Vrij e soprattutto Xavi Simons). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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