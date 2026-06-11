Natalia Paragoni cambia look dopo la diagnosi | il nuovo taglio lascia il segno e scatena una valanga di affetto

Natalia Paragoni ha condiviso su Instagram il suo nuovo taglio, un pixie cut che le dona una freschezza inaspettata e che rappresenta l’ultimo capitolo di un percorso di trasformazione iniziato pochi giorni fa. Un cambio look che non è solo estetica, ma si pone come un vero e proprio racconto senza filtri di una battaglia che l’influencer ha scelto di affrontare a viso aperto, con la sua community al fianco. La decisione è arrivata dopo che la chemioterapia, o meglio “l’infusione” come preferisce chiamarla, ha cominciato a farle perdere i primi capelli. Lo scorso weekend aveva già optato per un taglio più corto, ma questa volta ha scelto di andare fino in fondo ed il risultato è un pixie cut che ha conquistato non solo i suoi oltre 1,5 milioni di follower, ma anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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