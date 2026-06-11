Natalia Paragoni cambia look dopo la diagnosi | il nuovo taglio lascia il segno e scatena una valanga di affetto
Natalia Paragoni ha mostrato su Instagram il suo nuovo taglio, un pixie cut che le dona un aspetto più fresco. Il cambiamento segue una recente diagnosi e segna un passo nel suo percorso di trasformazione.
Natalia Paragoni ha condiviso su Instagram il suo nuovo taglio, un pixie cut che le dona una freschezza inaspettata e che rappresenta l’ultimo capitolo di un percorso di trasformazione iniziato pochi giorni fa. Un cambio look che non è solo estetica, ma si pone come un vero e proprio racconto senza filtri di una battaglia che l’influencer ha scelto di affrontare a viso aperto, con la sua community al fianco. La decisione è arrivata dopo che la chemioterapia, o meglio “l’infusione” come preferisce chiamarla, ha cominciato a farle perdere i primi capelli. Lo scorso weekend aveva già optato per un taglio più corto, ma questa volta ha scelto di andare fino in fondo ed il risultato è un pixie cut che ha conquistato non solo i suoi oltre 1,5 milioni di follower, ma anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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