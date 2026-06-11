musica e intrattenimento tutti gli eventi di lido di classe

Lido di Classe ospita la quinta edizione del Summer Festival lungo viale Caboto, con musica, intrattenimento per famiglie e mercatini previsti per tutta l’estate. Gli eventi sono programmati quotidianamente e coinvolgono vari artisti e operatori locali. La manifestazione si svolge lungo la strada principale del paese, con attività dedicate a diverse fasce di pubblico. Sono stati allestiti spazi per spettacoli, mercatini e attività ricreative.

Tutto pronto per la quinta edizione del Lido di Classe Summer Festival lungo viale Caboto tra musica, intrattenimento per famiglie e mercatini per tutta l’estate. Si comincia questo venerdì con lo spettacolo di burattini ‘Masha e Orso’, sabato l’attività ‘Giochi di una volta’ con Nonno Banter. Nell’ultimo weekend di giugno protagonista la musica con la Big band orchestra sul palco venerdì 26, mentre sabato 27 si terrà la festa della musica europea a cura di CosaScuola Music Academy di Forlì. Le attività per bimbi e famiglie inizieranno alle 20.45, i concerti alle 22. Dal 15 giugno al 26 agosto partiranno anche i mercatini che popoleranno il lungomare di viale Caboto durante la settimana: il lunedì sarà dedicato ai creatori d’ingegno, il mercoledì al vintage e il venerdì ai prodotti del Mercato Coldiretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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