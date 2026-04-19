Domani sera, alle 21, su TV8, va in onda una nuova puntata di “GialappaShow”, condotto da Mago Forest. L’artista ha raccontato di aver fatto uno scherzo a Michelle Hunziker, presentandosi nudo e facendo ridere la conduttrice. Ha aggiunto di sentirsi attratto professionalmente da molte colleghe, ma di essere felicemente sposato. La sua presenza in trasmissione è ormai consolidata da diversi anni.

Domani, lunedì 20 aprile, Mago Forest sarà al timone del nuovo appuntamento con “ GialappaShow “, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, su TV8 alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su Now. Al suo fianco, come co-conduttore speciale, Jake La Furia. Il mattatore si è anche raccontato su Il Messaggero. “Per fortuna non ho mai sfiorato il ridicolo. – ha detto il conduttore – Secondo me, uno può sentirsi così se è disperato ed è costretto a fare qualcosa contro la sua volontà. Io scelgo in piena libertà. Mi diverto. Se non fosse così non farei niente. Io invece mi sono concesso anche delle scene di nudo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mago Forest: “Mi sono presentato nudo davanti a Michelle Hunziker per scherzo. Vide il mio fisichetto e scoppiò a ridere. Professionalmente mi innamoro di tutte le colleghe, ma sono felicemente sposato”

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