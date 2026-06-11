Le partite dei Mondiali sono iniziate con misure di sicurezza rafforzate e controlli più serrati. Le tensioni geopolitiche si riflettono nelle proteste e nei sit-in di protesta, mentre le alte temperature stanno causando disagi tra i tifosi e gli atleti. Le tre nazioni ospitanti hanno predisposto piani speciali per gestire le criticità legate al caldo estremo. Le prime gare hanno attirato un grande afflusso di pubblico, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza e le condizioni climatiche.

AGI - Un'edizione da record, per le 48 nazionali e i tre Paesi ospitanti, tra paura e polemiche: gli occhi del mondo sono puntati sull'edizione numero 23 dei mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico, anche per un corollario geopolitico che, tra guerre in atto e presenza dell'Iran, ha fatto salire al massimo livello l' allarme sicurezza. Donald Trump vuole sfruttare l'evento per rilanciare l'immagine degli Usa come faro dell'Occidente ma ha ridotto al minimo i rischi: niente visti per i tifosi e gli stessi membri degli staff tecnici che potrebbero rappresentare una minaccia. Ne ha fatto le spese anche Omar Artan, che doveva essere il primo somalo ad arbitrare ai mondiali ma è stato bloccato a Miami e respinto dagli Usa, probabilmente per l'omonimia con un capo delle milizie islamiste Shabaab. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Mondiali di calcio al via tra allarme sicurezza, tensioni geopolitiche ed emergenza caldo

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Washington National Guard Commander talks anti-drone reinforcements, World Cup concerns

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