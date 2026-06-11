Mondiali 2026 | tra sfide geopolitiche logistica e impatto globale
Il Mondiale 2026 si svolgerà in Nord America, con partite in Canada, Messico e Stati Uniti. Sono state confermate 16 città ospitanti, con 10 stadi coinvolti. La FIFA ha annunciato che sarà il primo torneo con 48 squadre partecipanti. La logistica prevede spostamenti tra più paesi e continenti in breve tempo. Le sfide principali riguardano la gestione delle infrastrutture e la sicurezza, mentre i costi di organizzazione sono stimati in miliardi di dollari.
Il calcio non è mai stato soltanto un gioco, ma uno specchio deformante in cui le ambizioni delle nazioni si riflettono con una forza brutale e ineludibile. Quando il mondo si prepara a riunirsi per la massima celebrazione sportiva del pianeta, l’attenzione si sposta inevitabilmente dal rettangolo verde alle scacchiere diplomatiche che ne governano l’organizzazione. La prossima edizione della competizione si preannuncia come un terreno di scontro dove le antiche rivalità storiche e le moderne frizioni geopolitiche rischiano di oscurare il valore del gesto atletico. In questo scenario, lo sport smette di essere un rifugio neutro per trasformarsi in un catalizzatore di tensioni, capace di esacerbare i conflitti o di tentare, faticosamente, una fragile riconciliazione tra culture distanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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