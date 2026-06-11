Mondiali 2026 | tra sfide geopolitiche logistica e impatto globale

Notizia in breve

Il Mondiale 2026 si svolgerà in Nord America, con partite in Canada, Messico e Stati Uniti. Sono state confermate 16 città ospitanti, con 10 stadi coinvolti. La FIFA ha annunciato che sarà il primo torneo con 48 squadre partecipanti. La logistica prevede spostamenti tra più paesi e continenti in breve tempo. Le sfide principali riguardano la gestione delle infrastrutture e la sicurezza, mentre i costi di organizzazione sono stimati in miliardi di dollari.