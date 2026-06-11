Mondiali 2026 | record scommesse da 43 miliardi

I Mondiali di calcio del 2026, che si svolgeranno in Canada, Stati Uniti e Messico, sono destinati a raggiungere un record di scommesse, con una stima di circa 43 miliardi di euro a livello mondiale. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto alle edizioni precedenti e riflette l’interesse crescente per l’evento e l’espansione delle piattaforme di scommesse online. I dati sono stati diffusi da fonti di settore e analisti del settore del gioco d’azzardo.

AGI - I mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico faranno registrare il record di scommesse con una stima di 43 miliardi di euro di puntate a livello globale. Lo prevede la società di servizi finanziari Macquarie che stima un aumento significativo rispetto ai 30 miliardi di euro del precedente primato dell'edizione del 2022, disputata in Qatar. Più squadre e orari favorevoli. Alla base di questo aumento c'è anzitutto il numero di nazionali passato da 32 a 48 che allarga l'interesse su scala mondiale e porta da 64 a 104 il numero complessivo di partite che si disputano per lo più in orari favorevoli anche per i fusi orari di Europa, America Latina e Africa. Il boom del mercato negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Agi.it

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