Il Parlamento europeo vuole un bilancio Ue da oltre 2mila miliardi Web tax scommesse e criptovalute | da dove potrebbero arrivare i soldi

Il Parlamento europeo ha proposto un bilancio dell’Unione europea superiore ai 2.000 miliardi di euro per il periodo dei prossimi sette anni. Tra le fonti di entrata indicate ci sono la web tax, le scommesse e le criptovalute. La proposta mira a rafforzare le risorse finanziarie dell’Unione per affrontare le sfide di un mondo in rapido cambiamento rispetto a pochi mesi fa.

Da Strasburgo – Aumentare le risorse comuni Ue per i prossimi sette anni oltre quota 2mila miliardi di euro, per far fronte alle sfide di un mondo irriconoscibile sino a pochi mesi fa. Lo chiede a gran voce il Parlamento europeo, che oggi ha adottato con una solida maggioranza di “larghe intese” la sua posizione negoziale sul prossimo bilancio pluriennale, quello che regolerà i fondi Ue per il periodo 2028-34. Nel mandato negoziale approvato con 370 voti a favore, 201 contrari e 84 astensioni Il Parlamento chiede di costruire un bilancio comune da 2.010 miliardi di euro (a prezzi correnti), circa il 10% in più di quanto proposto nei mesi scorsi dalla Commissione.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Bilancio UE da 1.800 miliardi: la corsa contro il tempo a CiproAntónio Costa spinge i ventisette leader europei verso un accordo sul bilancio dell’Unione Europea da 1. Rapporto Nato 2025: come il riarmo da un trilione e quattrocento miliardi di dollari ridefinisce il bilancio pubblico europeoIl Rapporto Annuale 2025 del Segretario Generale della Nato comincia con una promessa: proteggere un miliardo di persone. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Parlamento europeo vuole aumentare il bilancio della Pac; Bilancio Ue 2028-2034: il Parlamento europeo vuole più risorse ma divide la flessibilità; L’industria dei farmaci e dei cosmetici non vuole pagare i costi di depurazione dei microinquinanti, il Parlamento europeo che farà?; Europa Globale 2028-2034, come la UE vuole ridisegnare la sua azione esterna. Il Parlamento europeo vuole aumentare il bilancio della PacDopo sei mesi di lavoro il Parlamento europeo adotterà la sua posizione preliminare sul bilancio UE entro fine aprile, chiedendo 433 miliardi di euro. informatoreagrario.it Ue, l'Europarlamento vota il bilancio 2028-2034 da 1.780 miliardi(Teleborsa) - Il Parlamento europeo vota oggi a Strasburgo la propria posizione negoziale sul bilancio pluriennale 2028-2034, un passaggio chiave che aprirà trattative destinate a essere tese con i go ... finanza.repubblica.it Oggi al Parlamento europeo si vota, da che parte state, con cittadini e imprese o con gli extraprofitti delle grandi compagnie energetiche. - facebook.com facebook “Stasera, il Parlamento europeo ricorda le vittime del disastro di Cernobyl. Quaranta anni dopo, le sue onde d'urto si fanno ancora sentire. Alle comunità che hanno perso tutto e alle generazioni che ancora vivono le sue conseguenze: l’Europa è al vostro fianc x.com