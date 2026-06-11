Durante la partita tra Corea e Repubblica Ceca, l’arbitro italiano Di Bello ha debuttato al VAR da Dallas. La sua presenza si è concentrata sulla revisione delle azioni di gioco con il supporto del sistema video. Altri arbitri italiani sono stati coinvolti nel torneo, ma non è stato specificato il loro ruolo. Di Bello ha gestito le decisioni di gara attraverso la piattaforma digitale, senza interventi diretti in campo.

? Punti chiave? In Breve L’arbitro Di Bello esordisce ai Mondiali 2026 come assistente VAR. L’arbitro brindisino Di Bello debutterà nel campionato mondiale di calcio 2026 giovedì 11 giugno, ricoprendo il ruolo di Avar 2 durante l’incontro tra Corea e Ceca. La sfida si disputerà nello stadio di Guadalajara, mentre il controllo tecnologico avverrà da Dallas, dove è situato il Centro Var della competizione. L’impegno agonistico è previsto per le ore 21 locali, che corrispondono alle 4 di notte per il fuso orario italiano. Il percorso verso questo debutto internazionale ha il coinvolgimento di altri professionisti italiani presenti alla World Cup. Di Bello ha partecipato insieme a Maurizio Mariani, Alberto Tegoni e Daniele Bindoni a un raduno generale organizzato a Miami. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Mondiali 2026: Di Bello debutta al VAR da Dallas per Corea-Ceca

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