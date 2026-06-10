Durante i Mondiali di calcio, Marco Di Bello, arbitro di Brindisi, è stato designato come assistente VAR per la partita tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. È il primo italiano coinvolto in questa fase del torneo. Di Bello sarà presente in Corea del Sud come parte dello staff arbitrale. La sua nomina è stata annunciata prima dell'incontro.

Marco Di Bello, arbitro di Brindisi, è uno dei pochi italiani impegnati nel campionato del mondo di calcio. Qualche allenatore, qualche direttore di gara o assistente, poco altro: questa sarà la rappresentanza italiana. Proprio Di Bello sarà il primo italiano presente alla rassegna iridata. Nella giornata inaugurale, quando saranno le 21 di domani oltreoceano, le 4 del 12 giugno in Italia, il pugliese (al debutto) sarà assistente al Var della partita Corea del Sud-Repubblica Ceca in programma a Guadalajara, per il gruppo A, lo stesso di Messico-Sudafrica che a Città del Messico domani alle 21 ora italiana segnerà l’inizio del campionato del mondo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Mondiali di calcio: il primo italiano impegnato sarà brindisino Marco Di Bello designato Avar in Corea del Sud-Repubblica Ceca

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