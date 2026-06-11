mondiali 2026 ad haiti i bambini organizzano la loro coppa del mondo

Ad Haiti, decine di scuole hanno organizzato un torneo ispirato alla Coppa del Mondo per celebrare la qualificazione della nazionale, che torna ai Mondiali dopo quasi 50 anni. I bambini hanno partecipato creando una propria versione della competizione, coinvolgendo molte scuole del paese. L’evento è stato pensato come una festa per il ritorno della squadra nazionale alla manifestazione mondiale, con partite e attività dedicate ai giovani.

Ad Haiti decine di scuole hanno dato vita a un torneo ispirato alla Coppa del Mondo per celebrare la qualificazione della nazionale, tornata al Mondiale per la prima volta dal 1974. Nelle immagini si vedono gli studenti sfilare con le bandiere dei 48 Paesi partecipanti e prendere parte alla cerimonia di apertura. L’iniziativa, chiamata ‘ Ti Mondial 2026 ‘, coinvolge 48 istituti scolastici, ognuno associato a una delle nazionali presenti al torneo. Il progetto è promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite ad Haiti e dall’organizzazione Viva Rio, con l’obiettivo di utilizzare lo sport come strumento di pace e coesione sociale. La qualificazione di Haiti è diventata un motivo di orgoglio nazionale in un Paese segnato da una grave crisi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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More Than Half a Million Children in Gang Hands: The Future of Haiti Is Jeopardized

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