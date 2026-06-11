Il Mondiale 2026 inizia questa sera con la partita tra Messico e Sudafrica, allo stadio Azteca. L’incontro è la prima delle tre nazionali ospitanti, Stati Uniti, Messico e Canada, coinvolte nel torneo. La partita si svolgerà alle 21. Lo stadio Azteca ha già ospitato incontri di Coppa del Mondo in passato, incluso il match inaugurale del 2010.

Ci siamo: questa sera prende il via il Mondiale 2026, ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada. La gara inaugurale sarà Messico-Sudafica (la stessa del 2010, ndr), in programma alle 21.00 italiane e visibile in diretta su Rai 1 e DAZN. Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 4.00, toccherà invece a Corea del Sud-Repubblica Ceca. Ma l’apertura non sarà una partita qualsiasi: si giocherà allo stadio Azteca, uno dei luoghi più iconici della storia del calcio. Lo Stadio Azteca non è soltanto un impianto: è una specie di museo vivente del pallone. Qui sono passati Pelé nel 1970 e Maradona nel 1986, due figure che hanno trasformato il calcio in mito. Qui si è giocata Italia-Germania 4-3, la “partita del secolo”, e qui Diego ha segnato contro l’Inghilterra sia il gol più discusso sia quello più celebre della storia: la Mano de Dios e il gol del secondo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Mondiale 2026, si parte dall’Azteca: Messico-Sudafrica apre nel tempio che ha visto tutto

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