Nel weekend in Molise, si svolgono eventi dedicati alla storia antica e alle arti manuali. A Isernia, si esplorano i primi passi dell’uomo attraverso mostre e attività educative. A San Vincenzo, i partecipanti possono prendere parte a laboratori di mosaico, imparando tecniche artigianali. L’offerta comprende inoltre rappresentazioni teatrali ispirate ai tempi romani, con spettacoli che coinvolgono il pubblico. Le iniziative sono aperte a tutti e si svolgono in diversi spazi culturali della regione.

? Domande chiave? In Breve Sabato 13 e domenica 14 giugno il Molise celebra le radici con un programma di archeologia tra Venafro, Sepino e Isernia. L’associazione Me.Mo. Cantieri Culturali e la Direzione Regionale Musei Molise organizzeranno due giornate di appuntamenti didattici in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia. Il programma prevede visite guidate, approfondimenti e laboratori che coinvolgeranno i principali siti storici della regione, con un particolare sulle aree di Campobasso e Isernia. Le attività si svolgeranno durante il fine settimana del 13 e 14 giugno, offrendo percorsi tematici pensati sia per gli adulti che per i visitatori più giovani. Un viaggio tra le epoche: dai teatri romani alle origini dell’uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise: un weekend tra teatri romani e origini dell’uomo

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