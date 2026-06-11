Milano la strage di via Brioschi 10 anni dopo | le candele sui balconi per non dimenticare

Notizia in breve

A dieci anni dalla strage di via Brioschi, a Milano, molte persone hanno acceso candele e lumini sui balconi e sui davanzali delle finestre. L’evento commemorativo si è svolto questa sera, con centinaia di candele accese in ricordo delle vittime. Non sono stati segnalati interventi pubblici o cerimonie ufficiali. L’iniziativa si è svolta in modo spontaneo, con cittadini che hanno partecipato individualmente o in piccoli gruppi.