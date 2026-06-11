Milano la strage di via Brioschi 10 anni dopo | le candele sui balconi per non dimenticare
A dieci anni dalla strage di via Brioschi, a Milano, molte persone hanno acceso candele e lumini sui balconi e sui davanzali delle finestre. L’evento commemorativo si è svolto questa sera, con centinaia di candele accese in ricordo delle vittime. Non sono stati segnalati interventi pubblici o cerimonie ufficiali. L’iniziativa si è svolta in modo spontaneo, con cittadini che hanno partecipato individualmente o in piccoli gruppi.
Milano, 11 giugno 2026 – Centinaia di candele e lumini accesi, appoggiati sui davanzali delle finestre. Piccoli punti luce che, messi insieme, possono squarciare il buio. Oggi come 10 anni fa. «Venerdì sera, giorno dell’anniversario della strage di via Brioschi, accendiamoli insieme. Un gesto semplice, lo stesso che nacque spontaneamente nel 2016, quando il dolore diventò presenza collettiva. Lo facciamo per ricordare Micaela Masella, Chiara Magnamassa e Riccardo Maglianesi che persero la vita. E per dire, ancora una volta e sempre: no alla violenza di genere, no alla violenza contro le donne, no a ogni forma di violenza. Il 12 giugno accendiamo una luce. Per non dimenticare». L’invito è stato pubblicato su “San Gottardo Meda Montegani Social street“, la pagina Facebook seguita da oltre 18mila persone della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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