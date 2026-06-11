messico centinaia di madri di persone scomparse marciano verso lo stadio dei mondiali

Centinaia di madri e parenti di persone scomparse hanno marciato attraverso le strade di Città del Messico fino allo stadio che ospiterà la partita inaugurale dei Mondiali. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di molte donne che chiedono risposte sulla sorte dei propri figli e parenti scomparsi. La marcia si è conclusa nelle vicinanze dello stadio, senza ulteriori eventi significativi.

Centinaia di madri e parenti di persone scomparse hanno sfilato per le strade di Città del Messico fino allo stadio che ospiterà la partita inaugurale dei Mondiali. Nelle immagini si vedono fotografie, striscioni e cartelli con i volti dei propri cari, portati in corteo per chiedere verità e giustizia. La manifestazione si inserisce in una serie di iniziative organizzate per sfruttare l’attenzione internazionale generata dalla Coppa del Mondo. I familiari chiedono che la crisi delle sparizioni non venga dimenticata mentre il Paese è sotto i riflettori per il torneo. Secondo i dati ufficiali, in Messico risultano oltre 130 mila persone scomparse. Le associazioni denunciano da anni indagini insufficienti e sostengono che molte famiglie siano state costrette a cercare da sole i propri parenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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