Mercato ex Manifattura di Bari c' è la svolta | in giunta il via libera al restyling
La giunta ha approvato il progetto di restyling dell’area dell’ex Manifattura Tabacchi di Bari. La decisione riguarda un intervento di riqualificazione strutturale e urbanistica, con l’obiettivo di trasformare l’area in un spazio pubblico e culturale. La proposta prevede la riqualificazione degli edifici esistenti e la creazione di nuove infrastrutture. L’intervento sarà realizzato senza dettagli su tempistiche e finanziamenti. La delibera è stata adottata dopo mesi di discussioni e proposte.
Ex Manifattura Tabacchi, ci siamo. Qualcosa si muove, e questa volta non si tratta solo di interventi tampone. La Giunta comunale ha approvato infatti ieri il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per la riqualificazione del mercato Don Bosco, nel cuore del quartiere Libertà di Bari. Un passo burocratico cruciale, proposto dall’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, che serve a blindare una candidatura importante: quella ai finanziamenti del programma nazionale Pn Metro Plus e città medie Sud 2021-2027. Sul piatto ci sono esattamente 4.083.163,07 euro. Per l’ex Manifattura si tratta della svolta più attesa. Il sito monumentale è sottoposto a vincolo storico, ma da anni è sprofondato in condizioni di degrado e illegalità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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