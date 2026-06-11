Mercato ex Manifattura di Bari c' è la svolta | in giunta il via libera al restyling

Notizia in breve

La giunta ha approvato il progetto di restyling dell’area dell’ex Manifattura Tabacchi di Bari. La decisione riguarda un intervento di riqualificazione strutturale e urbanistica, con l’obiettivo di trasformare l’area in un spazio pubblico e culturale. La proposta prevede la riqualificazione degli edifici esistenti e la creazione di nuove infrastrutture. L’intervento sarà realizzato senza dettagli su tempistiche e finanziamenti. La delibera è stata adottata dopo mesi di discussioni e proposte.