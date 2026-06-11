meloni anticipa la manovra

Giorgia Meloni ha annunciato che la prossima manovra economica non includerà una patrimoniale, ma prevederà interventi di riduzione delle tasse per il ceto medio. La premier ha comunicato questa decisione durante un’assemblea, specificando le priorità del governo. La manovra non toccherà le imposte patrimoniali, mentre saranno adottate misure per alleggerire il carico fiscale di questa fascia di popolazione. La proposta sarà presentata nei prossimi giorni alle autorità competenti.

La patrimoniale no, il taglio delle tasse sul ceto medio sì. Giorgia Meloni sceglie l’assemblea di Confcommercio per rimettere al centro il messaggio fiscale del governo e parlare a imprese, autonomi, commercianti e professionisti che avvertono il peso combinato di Irpef, burocrazia, concorrenza sleale e consumi ancora prudenti. "Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici", dice la premier, respingendo nuove imposte sulla ricchezza e rilanciando l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale. La traiettoria è chiara: allargare, conti pubblici permettendo, il taglio Irpef al ceto medio, con l’ipotesi di ridurre dal 35 al 33% l’aliquota per i redditi fino a 60mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Flop Meloni sui conti pubblici, ma la premier se la prende con Conte

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Meloni anticipa la manovraLa premier prepara le misure fiscali Ridurre il carico sul ceto medio . msn.com

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