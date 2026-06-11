Il governo ha annunciato un rafforzamento dei sostegni per le imprese del settore del lusso, prevedendo nuove agevolazioni e incentivi fiscali. La strategia include anche misure di supporto alla liquidità e programmi di formazione per le aziende. Non sono ancora stati dettagliati i criteri di accesso o le modalità di erogazione, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. Le aziende del settore dovranno adottare approcci innovativi e investimenti in digitalizzazione per affrontare la crisi economica.

? Punti chiave? In Breve Meloni invoca coraggio e produzione nazionale nel messaggio per la Giornata Altagamma 2026. La presidente del Consiglio Meloni ha inviato un messaggio di sostegno a Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, in occasione della Giornata Altagamma 2026. La premier ha affrontato il tema della difficile congiuntura economica attuale, definendola una delle più complicate degli ultimi decenni. La sfida della produzione e la fiducia nel sistema Paese. Nel comunicato indirizzato alla rappresentanza del lusso e dell’eccellenza, Meloni ha sottolineato come l’Italia possieda una capacità storica di reagire proprio quando le condizioni esterne diventano avverse. La presidente del Consiglio ha esortato chi opera nel settore a credere fermamente nel valore di ciò che il Paese rappresenta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni al lusso: “Bisogna osare per vincere la crisi economica

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Il Napoli è come la sinistra: non basta vincere, bisogna vincere “come dico io” PODCASTIn una nuova puntata del podcast Inpat/Expat, Raniero Virgilio si collega da Berlino mentre Fabio Avallone è a Napoli.

Argomenti più discussi: La Sardegna come l’Albania: cemento di lusso in un’area di salvaguardia tra Cala Finanza e Punta La Greca; Santanchè: Ingiusto farmi dimettere, ho lasciato solo per lealtà a Meloni; 4 di sera Weekend: Vacanze di lusso, fino a 500 euro al giorno per un lettino Video; Santanchè parla dopo le dimissioni: Ingiusto mandarmi via, ma Giorgia è la migliore e non lascio FdI.

#Albania protestando ce l'ha fatta a dire NO a costruzione mega resort di lusso finanziati da famiglia di #Trump,in particolare del genero Jared Kushner, sulla costa adriatica del paese,nonostante #RotoliStampaIgienica e #media fedeli a #Meloni, facciano fint x.com