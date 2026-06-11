La lista dei farmaci distribuiti in farmacia si allunga con l'aggiunta di insuline a lento rilascio e farmaci cardiovascolari, secondo la proposta di Aifa. La decisione rischia di aumentare la spesa pubblica per il sistema sanitario. La regione Emilia Romagna ha già espresso un no alla proposta, opponendosi all’estensione della distribuzione diretta in farmacia. La discussione coinvolge anche altri enti e rappresentanti del settore sanitario.

La partita sulla distribuzione dei farmaci si allarga ancora. Dopo le gliflozine, ora tocca alle insuline a lento rilascio e ai farmaci cardiovascolari. Lunedì scorso, durante una riunione tra AIFA e le Regioni rappresentate al tavolo tecnico, è stata presentata la proposta di trasferire verso la distribuzione territoriale, attraverso le farmacie convenzionate, nuove categorie di farmaci oggi gestite prevalentemente attraverso i canali regionali della distribuzione diretta e per conto. Tra i prodotti interessati figurano insuline come Lantus, Abasaglar e Toujeo, utilizzate da centinaia di migliaia di pazienti diabetici, e farmaci come Entresto, terapia di riferimento per lo scompenso cardiaco cronico sviluppata da Novartis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Medicine distribuite in farmacia, la lista si allunga: la proposta di Aifa e il rischio spesa pubblica in aumento. Emilia Romagna dice no

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