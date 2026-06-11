Un’allerta gialla è stata diramata nelle Marche a causa di temporali intensi che interessano il centro-sud della regione. Le zone più a rischio sono quelle del settore centro-meridionale, con precipitazioni più forti attese nel pomeriggio e in serata. Sono previste piogge intense e raffiche di vento, con il massimo dell’intensità tra le 15 e le 20. La Protezione Civile invita alla prudenza e al monitoraggio delle condizioni meteo.

? Punti chiave? In Breve Allerta gialla per temporali nelle Marche: la Protezione Civile prevede criticità per giovedì 11 giugno 2026. La Protezione Civile Regionale ha emesso il messaggio di allertamento numero 322026 per tutta la giornata di giovedì 11 giugno 2026. Sono previsti fenomeni meteorologici caratterizzati da temporali che interesseranno il settore centro-meridionale della regione. L’allerta gialla segnala il rischio di precipitazioni che potrebbero manifestarsi con una forte intensità durante le ore centrali della giornata. Il bollettino, diffuso mercoledì 10 giugno, indica che le perturbazioni saranno di tipo sparso e localizzato. Le autorità monitorano con attenzione l’evoluzione del tempo per prevenire rischi idrogeologici e idraulici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, allerta gialla: temporali intensi colpiscono il centro-sud

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Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni. Temporali, grandine e calo delle temperature

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