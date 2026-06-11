Le indagini sulla morte di madre e figlia, avvenuta pochi giorni prima di Natale, hanno portato a un nuovo sviluppo. Un testimone ha riferito di aver sentito conversazioni che coinvolgevano la famiglia nelle settimane precedenti il decesso. Sono stati sequestrati campioni di sostanze sospette e si attende l’esito delle analisi tossicologiche. La polizia ha confermato che le cause delle morti sono ancora al vaglio, senza escludere ipotesi di avvelenamento.

La morte di una madre e di una figlia, avvenuta a pochi giorni dal Natale scorso, continua a rappresentare uno dei casi più inquietanti e misteriosi degli ultimi anni. Da quasi sei mesi gli investigatori lavorano senza sosta per ricostruire ogni dettaglio della vicenda che ha sconvolto una piccola comunità del Molise e che ancora oggi attende risposte definitive. Fin dall’inizio, l’ipotesi dell’avvelenamento con la ricina ha trasformato quella che sembrava una tragedia familiare in una complessa indagine per duplice omicidio. Un veleno raro, difficile da reperire e soprattutto da utilizzare senza una precisa conoscenza delle sue proprietà, elemento che ha subito fatto pensare a un gesto pianificato nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Mamma e figlia avvelenate, il colpo di scena dalle indagini. E qualcuno ha parlato della famiglia

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Mamma e figlia avvelenate in Molise, colpo di scena: l'avvocato del marito rinuncia all'incarico

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