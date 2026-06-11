L'Unione Europea ha deciso di investire miliardi per rafforzare la propria autonomia digitale, superando i costi dei regolamenti. La Commissione ha approvato un piano di finanziamenti dedicato allo sviluppo di tecnologie autonome, mentre le autorità stanno accelerando le norme sulla sicurezza e la protezione dei dati. Le misure mirano a ridurre la dipendenza da fornitori esterni e a garantire la sovranità digitale, con risorse allocate per progetti strategici e infrastrutture critiche.

Puntare un coltello alla gola dell’Europa è oggi tanto facile quanto premere un interruttore. L’Unione, da organo complesso e a tratti compassato quale è, sta cercando di reagire a suon di regolamenti. Ma la coperta è corta, e per difendersi è costretta a spostare i suoi fondi da una priorità all’altra. Quanto potrà durare ancora la partita a Monopoly di Ursula von der Leyen? È del 3 giugno la notizia dell’annuncio di un nuovo pacchetto di misure dal nome roboante, il Tech Sovereignty Package (Tsp). L’idea, secondo la Vicepresidente della Commissione Henna Virkkunen, è quella di impedire che nessun barone digitale (americano o cinese che sia) possa minacciarci o addirittura premere quel famoso interruttore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ue ha capito che l’indipendenza digitale costa molto più dei regolamenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabio Damato: la favola Ferragni ha chiesto il conto - PARTE 1: prima del Pandoro Gate

Notizie e thread social correlati

Il mercato dei single cambia l’economia. Dal cibo monodose agli elettrodomestici mini: quando l’indipendenza costa di piùIl mercato dedicato ai single sta vivendo una trasformazione che coinvolge diversi settori, dal cibo alle apparecchiature domestiche.

Non abbiamo ancora capito che per la Cina Taiwan è molto più importante della guerra in IranIn un confronto tra le posizioni di due leader mondiali, una delle questioni principali riguarda Taiwan, considerata dalla Cina di maggiore rilevanza...

Argomenti più discussi: Coperta corta | L’Ue ha capito che l’indipendenza digitale costa molto più dei regolamenti; Quadro di valutazione UE della giustizia 2026; L'Ue concede 14 miliardi in più all'Italia (per investire sulle energie rinnovabili). Ma acceleri sulla riforma del catasto; Accordo Ue-Mercosur in vigore tra proteste, indipendenza energetica e retaggio coloniale.

Questa ha dell'incredibile: la Commissione europea ha chiesto all'Italia di eliminare il regime forfettario perché, a loro dire, sarebbe un sistema fiscale troppo agevolato che comprometterebbe l'equità fiscale e ostacolerebbe la lotta all'evasione. Capito bene? L x.com