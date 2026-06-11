Luca Parmitano | In volo per portare l’Italia a un passo dalla luna

Un astronauta italiano ha annunciato di essere in volo con l’obiettivo di portare il paese vicino alla luna. Ha descritto il momento come un sogno che si realizza e ha detto che partire da zero con un progetto spaziale rappresenta un’esperienza molto speciale. Le sue parole sono state pronunciate in un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli tecnici o riferimenti specifici alla missione.

«Dal punto di vista emotivo, signore e signori, non ci sono parole per esprimere a fondo questo momento, è un sogno che si realizza, l’idea di avere un progetto che parte da zero è un’esperienza che definisco un privilegio. Per questo sento la responsabilità di restituire quanto più possibile». Lo afferma, in un’intervista a Il Messaggero, l’astronauta Luca Parmitano, scelto dalla Nasa come pilota della missione Artemis III. Luca Parmitano e Artemis III. «Sono estremamente onorato per il ruolo assegnato, che approccio con estrema umiltà. Vivo da più di 20 anni all’estero, per motivi professionali ma non ho mai smesso di essere italiano, di portare la bandiera italiana sulla spalla sinistra,... 🔗 Leggi su Open.online

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Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis III: «Italia mia rampa di lancio»

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L'equipaggio della prossima missione sulla Luna, composto anche dall'italiano Luca Parmitano, indosserà la tuta spaziale realizzata dalla maisonL'equipaggio della prossima missione sulla Luna indosserà tute spaziali realizzate da una maison milanese.

Temi più discussi: Sarà Luca Parmitano il pilota di Artemis III; Parmitano: Ero talmente incredulo che ho chiesto al mio capo di ripetere; Artemis III: Luca Parmitano piloterà la missione del 2027; Luna, Luca Parmitano è l’astronauta italiano della missione Artemis III.

La NASA ha annunciato l’equipaggio della missione #ArtemisIII, che include l’astronauta dell’ESA @astro_luca Parmitano come pilota. L’ESA fornirà inoltre il suo terzo MOdulo di Servizio Europeo (ESM-3) per questo volo di prova con equipaggio in orbita terr x.com

Luca Parmitano sarà il pilota di Artemis III, la missione che riapre la strada verso la Luna: Onorato ed emozionato reddit

Luca Parmitano: In volo per portare l’Italia a un passo dalla Luna. È un sogno che si realizzaL'addestramento è iniziato ieri. L'astronauta Luca Parmitano, scelto dalla Nasa come pilota della missione Artemis III, porterà l'Italia e l'Europa verso la ... ilmessaggero.it

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