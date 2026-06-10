L'equipaggio della prossima missione sulla Luna indosserà tute spaziali realizzate da una maison milanese. La presentazione è avvenuta a New York, mostrando il componente più segreto e importante di queste tute. Tra gli astronauti ci sarà anche un italiano. La missione Artemis III mira a riportare l'uomo sulla superficie lunare per la prima volta dal 1972.

L a maison milanese ha appena presentato a New York il componente più segreto — e più cruciale — della tuta spaziale che gli astronauti della NASA indosseranno durante la missione Artemis III, il programma che riporterà l’uomo sulla Luna per la prima volta dal 1972. Non si tratta della parte esterna, quella bianca con dettagli grigi e rossi già svelata nel 2024. Questa volta Prada ha lavorato su ciò che nessuno vedrà mai: lo strato interno, a diretto contatto con il corpo degli astronauti. Prada Mode New York, le star alla festa e all’evento. guarda le foto Il capo più tecnico che Prada abbia mai creato. Si chiama Liquid Cooling and Ventilation Garment, e il nome dice già tutto: un indumento che raffredda, ventila, protegge. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'equipaggio della prossima missione sulla Luna, composto anche dall'italiano Luca Parmitano, indosserà la tuta spaziale realizzata dalla maison

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