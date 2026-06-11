Quattro giovani di Cesena, appassionati di musica, hanno formato il gruppo Morke Dage. La band si esibisce in locali locali e sui social, suonando cover e brani originali. Non ci sono ancora date ufficiali di concerti, ma il gruppo si prepara a registrare il primo demo. La formazione si dedica alla musica nel tempo libero, con l’obiettivo di crescere e migliorare. Nessuna informazione su contratti o collaborazioni ufficiali al momento.

Sono quattro giovani cesenati uniti da una passione comune: la musica. E di questa hanno fatto il loro hobby e, chissà, forse un domani diventerà anche la loro professione. Hanno fondato una band nel 2023 e da allora portano la loro musica (rigorosamente accompagnati dai genitori) per i locali e le piazze della Romagna. Morke Dage è il nome della band, che il 13 giugno si esibirà a Cesena. Nata tra i banchi di scuola (durante le lezioni) la band si ispira alla musica anni ’80, ’90 e 2000. Sono quattro i giovani cesenati che la compongono: Giulia Domenichini alla voce (16 anni), Nora Domeniconi al basso e seconda voce (16 anni), Riccardo Cetani alla batteria (15 anni) e Riccardo Valentini alla chitarra elettrica (16 anni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’onda verde del rock si chiama Morke Dage

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