Logistica aerea | 24 miliardi di export e un effetto moltiplicatore

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La logistica aerea ha generato un export di 24 miliardi di euro, con un effetto moltiplicatore di 202. Ogni euro investito nel settore porta a un incremento di 202 euro nell’economia. I settori più coinvolti sono quelli legati al trasporto di prodotti di alta qualità e a elevato valore, come tecnologia, farmaceutica e moda. Il flusso di merci ha rafforzato le catene di approvvigionamento e sostenuto l’occupazione nelle attività logistiche e di distribuzione.

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? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Con l’inflazione stabile al 1,2%, la logistica aerea accelera l’internazionalizzazione del Made in Italy. Fonte Eurostat? I corrieri aerei internazionali muovono 24 miliardi di euro di export: l’impatto economico del settore AICAI. Il settore dei corrieri espressi internazionali sostiene 44.000 posti di lavoro e gestisce flussi di esportazione per 24,4 miliardi di euro, secondo i dati di uno studio della Bocconi che analizza l’attività di AICAI. L’associazione, che riunisce i colossi DHL Express Italy, FedEx e UPS, ha delineato un quadro in cui la logistica aerea funge da motore primario per l’internazionalizzazione del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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