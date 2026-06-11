Logistica aerea | 24 miliardi di export e un effetto moltiplicatore

Notizia in breve

La logistica aerea ha generato un export di 24 miliardi di euro, con un effetto moltiplicatore di 202. Ogni euro investito nel settore porta a un incremento di 202 euro nell’economia. I settori più coinvolti sono quelli legati al trasporto di prodotti di alta qualità e a elevato valore, come tecnologia, farmaceutica e moda. Il flusso di merci ha rafforzato le catene di approvvigionamento e sostenuto l’occupazione nelle attività logistiche e di distribuzione.