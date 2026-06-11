Per il Mondiale 2026 sono state introdotte nuove regole per ridurre i recuperi e gestire meglio i cambi, i rinvii e gli interventi medici durante le partite. La modifica si basa sulla necessità di limitare i tempi di gioco interrotti, seguendo le esperienze dell’ultima edizione in Qatar, dove gli arbitri hanno concesso recuperi molto lunghi. Le nuove disposizioni mirano a rendere più fluido il svolgimento delle gare e a contenere le interruzioni non strettamente legate al gioco.

Il Mondiale del 2026 sarà ricco di novità nel regolamento. Nel corso dell’edizione del 2022 in Qatar, gli arbitri sono diventati protagonisti con i maxi-recuperi nel corso delle partite. Anche in questa edizione, l’obiettivo è diminuire le perdite di tempo delle squadre. Una delle novità più importanti della competizione alle porte riguarda le sostituzioni. Il giocatore sostituito dovrà uscire dal terreno di gioco entro 10 secondi, nel caso contrario, la squadra avversaria godrà della superiorità numerica per 1 minuto di gioco. Un assaggio di questo ingresso nel regolamento è avvenuto nel corso dell’amichevole tra Giappone ed Islanda del 31 maggio. Il giocatore uscente degli europei, Hlynsson (foto), ha impiegato più dei 10 secondi per abbandonare il terreno di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’obiettivo è ridurre l’entità dei recuperi. Cambi, rinvii e interventi medici ’a tempo’: le nuove regole

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