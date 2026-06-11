Un dipendente può richiedere al datore di lavoro la liquidazione dei permessi maturati e non ancora utilizzati, da ricevere in busta paga. Questa possibilità è prevista dalla contrattazione collettiva e si applica a chi si trova in difficoltà economica. La richiesta deve essere presentata dal lavoratore, che può ottenere l’importo relativo ai permessi accumulati fino a quel momento.

I dipendenti in situazioni di difficoltà economica possono valutare di chiedere la liquidazione permessi in busta paga previsti dalla contrattazione collettiva e sino a quel momento maturati. Operando in questo modo il lavoratore rinuncia di fatto ad assentarsi per la quantità di oregiorni corrispondente all’importo liquidato, in cambio di un incremento del netto mensile. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. Liquidazione permessi in busta paga: come funziona. La possibilità di ottenere in busta paga la monetizzazione dei permessi è limitata alle sole ipotesi di ore di assenza retribuite accantonate e non godute in ossequio a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Liquidazione permessi in busta paga: come funziona e come richiederla al datore di lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Solutions+ presents Payroll integration made simple

Notizie e thread social correlati

Ferie e permessi in busta paga: come leggerli e calcolare i residuiIn busta paga, ferie e permessi vengono indicati con dettagli sul numero di giorni maturati e residui.

Pensione 2026: restare al lavoro regala un bonus in busta pagaNel 2026, i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata possono scegliere di continuare a lavorare.