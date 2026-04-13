Pensione 2026 | restare al lavoro regala un bonus in busta paga
Nel 2026, i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata possono scegliere di continuare a lavorare. Questa decisione permette loro di ricevere un aumento immediato del netto in busta paga, offrendo un vantaggio finanziario diretto. La possibilità di restare in servizio si inserisce in un quadro di opportunità legate alla fase di uscita dal mondo del lavoro.
I lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata nel 2026 possono decidere di restare in servizio ricevendo un incremento immediato del netto in busta paga. La misura, confermata dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 194 L. 30.12.2025, n. 199), permette a chi sceglie di non andare in pensione subito di incassare direttamente la quota di contributi previdenziali che spetterebbe al lavoratore. L’Inps ha già delineato le modalità operative attraverso la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, definendo i percorsi desidera optare per questo incentivo. La normativa si rivolge specificamente ai soggetti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.🔗 Leggi su Ameve.eu
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