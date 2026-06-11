L’insediamento del nuovo consiglio provinciale

Da ilgiorno.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo consiglio provinciale si è riunito subito dopo le elezioni di fine maggio, che hanno portato a una parità tra centrodestra e centrosinistra. La seduta si è svolta senza incidenti, con i componenti presenti in aula. Durante l’incontro sono stati discussi i primi punti all’ordine del giorno, senza decisioni ufficiali. La composizione del consiglio resta invariata, con i rappresentanti di entrambe le coalizioni che hanno partecipato all’insediamento.

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Si è riunito il nuovo consiglio provinciale, dopo le elezioni di fine maggio, che vede centrodestra e centrosinistra alla pari. A presiedere la seduta il presidente Luca Santambrogio, che ha guidato la cerimonia di giuramento dei neoeletti. Santambrogio ha ricordato l’elevata partecipazione al voto, pari al 91,9%. Dopo la convalida degli eletti, il presidente ha confermato Claudio Rebosio, consigliere comunale di Limbiate, come vicepresidente della Provincia. Per una eventuale cessazione anticipata del vicepresidente è previsto un meccanismo di sostituzione per garantire continuità amministrativa: quindi è stato individuato il consigliere Emmanuel Villa. Durante la seduta, sono stati inoltre comunicate le composizioni dei gruppi e i nominativi dei rispettivi capigruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Insediato il nuovo Consiglio provinciale

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