La leadership dei Liberal ha respinto la proposta di alleanza con One Nation, avanzata da Tony Pasin, a causa di divergenze su questioni identitarie. One Nation potrebbe influenzare i ministri del governo Labor, puntando a ottenere sostegno su tematiche di politica interna. La decisione dei Liberal di non collaborare si basa sul rifiuto di accordi con il partito di destra, considerato incompatibile con la loro posizione politica.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica rallenta mentre le divisioni interne indeboliscono la coalizione conservatrice. Fonte Eurostat? Angus Taylor respinge l’idea di un’alleanza elettorale con One Nation per difendere l’identità dei Liberal. Angus Taylor ha ufficialmente bocciato la proposta di cooperare con il partito di Pauline Hanson per contrastare il governo Labor. La decisione arriva mentre emergono divisioni interne alla coalizione conservatrice sulla gestione della crescita elettorale di One Nation. Il leader della fazione rifiuta qualsiasi piano di spartizione dei seggi, preferendo concentrare l’azione politica sulla critica alle politiche fiscali e migratorie dell’attuale governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liberal: Taylor rifiuta l’alleanza con One Nation per identità

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