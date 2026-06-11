L’acqua naturale Levissima ha preso il nome da una fonte di alta quota situata a Cepina, in Valle di Sole. La sua storia inizia con una piccola concessione, che nel tempo si è evoluta in un’industria di rilievo. Quest'ultima ha sviluppato un importante polo produttivo, mantenendo comunque legami con le origini di tradizione e natura. La marca celebra i suoi 90 anni di attività, segnati da questa trasformazione.

? Domande chiave? In Breve Levissima celebra novant’anni di storia a Cepina tra memoria e produzione industriale. Lo stabilimento di Cepina, nel cuore del Valdisotto, ha festeggiato i 90 anni del marchio Levissima con eventi dedicati alle istituzioni e alle famiglie locali. La ricorrenza ha segnato un traguardo fondamentale per l’azienda, che ha voluto celebrare il legame con il territorio sorgivo fin dal 1936. Il percorso del brand affonda le radici nella concessione ottenuta dal professor Gasparre Piccagnoni per l’imbottigliamento della sorgente locale. Le celebrazioni si sono articolate su due giornate di incontri che hanno coinvolto la comunità della Valtellina. L’obiettivo è stato quello di unire la memoria storica alla visione futura di un polo produttivo che rappresenta un pilastro per l’economia della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Levissima: 90 anni di storia tra tradizione e industria a Cepina

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