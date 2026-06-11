Levissima ha festeggiato i 90 anni dello stabilimento di Cepina, in Valdisotto. L’evento si è svolto nello stabilimento storico, aperto nel 1936, con una cerimonia che ha coinvolto rappresentanti locali e dipendenti. Durante la celebrazione è stata consumata acqua minerale del marchio. La festa ha sottolineato la lunga presenza dell’azienda nel territorio e la sua storia iniziata quasi un secolo fa.

Valdisotto (Sondrio) – Levissima spegne le sue prime 90 candeline. Nello storico stabilimento di Cepina (Valdisotto ), Levissima ha celebrato il traguardo insieme al territorio da cui tutto ha avuto origine nell’ormai lontano 1936. Una ricorrenza che ha unito memoria, comunità e futuro, attraverso due giornate dedicate alle istituzioni, alle famiglie e alla comunità locale. Tutto inizia nel 1936, quando il professor Gasparre Piccagnoni ottenne la concessione per l’imbottigliamento della sorgente di Cepina. Le origini del nome. Ma l’acqua di quel piccolo paese dell’Alta Valle era già conosciuta da tempo: medici, studiosi e ospiti dell’Hotel Cepina ne apprezzavano il gusto leggero e puro fin dai primi del Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il traguardo del marchio Levissima: si brinda con l’acqua minerale ai 90 anni dello stabilimento

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