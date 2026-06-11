Il 10 giugno, allo stadio Olimpico di Roma, si è svolto il concerto di Achille Lauro, con 60 mila spettatori presenti. La serata ha visto un passaggio di testimone tra generazioni, con bambine, madri e nonne sul palco e tra il pubblico. L’evento è stato il debutto di Comuni Immortali, il nuovo progetto dell’artista. La serata si è conclusa con il pubblico in piedi, in un’atmosfera di festa.

L o stadio Olimpico di Roma ha battezzato nella serata del 10 giugno il debutto di Comuni Immortali, il concerto di Achille Lauro che ha radunato 60 mila spettatori per una data da tutto esaurito. L’evento si è trasformato in un passaggio di testimone intergenerazionale, capace di riunire sotto il palco bambine, madri e nonne. La vera sorpresa della serata è arrivata quando Antonello Venditti è salito sul palco per sedersi al pianoforte, regalando alla folla una versione intima di Notte prima degli esami e presentando in anteprima la nuova versione di Che tesoro che sei, in uscita nelle piattaforme streaming a partire da venerdì 12 giugno. Achille Lauro: vita e carriera. guarda le foto Lo show di Achille Lauro all’Olimpico di Roma, con Antonello Venditti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'evento si è trasformato in un passaggio di testimone intergenerazionale, capace di riunire sotto il palco bambine, madri e nonne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un operaio è morto mentre montava il palco di Shakira. Un testimone: “Le persone correvano verso la struttura crollata, lui era incastrato sotto i tralicci”Un operaio è deceduto domenica 26 aprile mentre lavorava al montaggio del palco per il concerto di una cantante internazionale a Rio de Janeiro.

Sarà il Mondiale del passaggio di testimone e dei migrantiIl Mondiale si svolge tra Stati Uniti, Messico e Canada, con l’Iran che effettua viaggi brevi negli Usa dal ritiro di Tijuana.

Argomenti più discussi: La 1000 Miglia accende Padova tra volti noti e fan appassionati; EGPA, dalla rarità alla cura: la roadmap per una presa in carico più efficace; Oriente Occidente Dance Festival | VUOTO; Monastero delle Clarisse. La suora di clausura che scrive romanzi.

[Discussione] Approfondimento Evento #14: Justice League: Analisi reddit

Da una mobilità basata su singoli asset a quella integrata e multimodale, l’impatto dell’AI, il dato come asset strategico centrale: in un mercato in trasformazione, quali sfide e quali opportunità? Risponde Domenico Murabito, Mobility Director di Eng. eng.it/it/ins x.com

Stati Uniti. Un evento mondano trasformato in potenziale teatro di una tragedia(da New York) Doveva essere una serata di gala, come da tradizione, tra ironia, politica e libertà di stampa. Si è trasformata invece in minuti di paura e confusione la cena annuale dei corrispondenti ... agensir.it