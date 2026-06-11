Lega piano Salvini | verso un modello federale per il 10%
Il progetto della Lega prevede l’adozione di un modello federale con l’obiettivo di rappresentare il 10% del consenso. La riorganizzazione interesserà le cariche di vertice del partito, con incarichi chiave che verranno affidati a nuovi rappresentanti dopo il ritiro di un esponente proveniente dalla provincia di Treviso. La modifica strutturale mira a rafforzare la presenza territoriale e a ridefinire le responsabilità interne.
? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica del primo trimestre del 2026 offre il contesto per la strategia federale della Lega. Fonte Eurostat? Salvini pianifica la nuova struttura della Lega con l’obiettivo di tornare al Viminale. Il segretario della Lega ha tenuto una riunione di tre ore per tracciare la rotta politica che porterà il partito verso le elezioni tra 52 settimane. Durante il confronto interno, l’obiettivo principale è stato delineare una squadra capace di valorizzare i territori e le battaglie storiche del movimento. Il progetto mira a superare la soglia del 10% nelle prossime consultazioni politiche attraverso una riorganizzazione strutturale che punta a rafforzare il ruolo della segreteria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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