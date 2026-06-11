Lega piano Salvini | verso un modello federale per il 10%

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica del primo trimestre del 2026 offre il contesto per la strategia federale della Lega. Fonte Eurostat? Salvini pianifica la nuova struttura della Lega con l’obiettivo di tornare al Viminale. Il segretario della Lega ha tenuto una riunione di tre ore per tracciare la rotta politica che porterà il partito verso le elezioni tra 52 settimane. Durante il confronto interno, l’obiettivo principale è stato delineare una squadra capace di valorizzare i territori e le battaglie storiche del movimento. Il progetto mira a superare la soglia del 10% nelle prossime consultazioni politiche attraverso una riorganizzazione strutturale che punta a rafforzare il ruolo della segreteria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Matteo Salvini, a un incontro a Milano sul Piano casa, sugli utili delle banche: Una realtà che non sta soffrendo, anzi fa utili mai visti. Si stima che solo Unicredit e Intesa chiuderanno l'anno con 20 miliardi di utile. La Lega, ha annunciato, chiederà agli istituti u x.com

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