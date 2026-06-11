La rimozione di ricordi familiari e le tracce del passato della Spagna sono al centro di un racconto che si presenta come un’autobiografia collettiva. La narrazione evidenzia come il silenzio riguardo a certi eventi storici e personali abbia lasciato segni visibili sulla memoria collettiva, creando una sorta di cicatrice simbolica. La storia si sviluppa attraverso le esperienze di chi ha vissuto momenti di repressione e omissione, rivelando come le omissioni possano influenzare la percezione di sé e delle proprie radici.

Al cinema «Romerìa - il mare dei ricordi», il nuovo film di Carla Simòn. Il passaggio delle generazioni, la Spagna fra passato e presente Al cinema «Romerìa - il mare dei ricordi», il nuovo film di Carla Simòn. Il passaggio delle generazioni, la Spagna fra passato e presente La cicatrice sta sul corpo della memoria, laddove il silenzio del non detto è tangibile. Carla Simón la percorre con mano leggera, spingendosi nella sospensione da tarda adolescenza della sua protagonista, Marina. È a lei che la regista affida la rievocazione della sua biografia familiare, ma l’intento non è quello di rivendicare, piuttosto si tratta di creare una struttura capace di comprendere, affidandosi al potere della narrazione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Le rimozioni famigliari e il passato della Spagna, un’autobiografia come racconto collettivo

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