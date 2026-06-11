Nel 1960, Laura Bagni di Lastra a Signa era l’unica donna tra 29 consiglieri comunali. Ora ha 98 anni e ricorda che scegliere di sostenere la Repubblica fu una decisione di libertà. La sua partecipazione politica risale a un’epoca in cui le donne erano raramente rappresentate in amministrazione. La sua presenza in consiglio comunale rappresenta uno dei primi esempi di partecipazione femminile nel territorio.

Firenze, 11 giugno 2026 - Nel 1960 il suo era l’unico nome femminile in un elenco di ventinove consiglieri comunali di Lastra a Signa. Oggi, Laura Bagni, 98 anni all’anagrafe, ma la lucidità di una ragazzina, ricorda con orgoglio quell’impegno politico che l’ha vista protagonista per circa dieci anni, nei banchi dell’opposizione, nelle fila della Democrazia Cristiana. È stata la terza donna eletta, a Lastra a Signa, dalla nascita della Repubblica, ma è l’unica delle tre ancora in vita e nei giorni scorsi ha ricevuto anche un riconoscimento ufficiale dal Comune. La sua è una delle storie raccontate dalla mostra “I diritti conquistati” ospitata in Comune, promossa in collaborazione con l’Anpi locale e curata da Cristina Lentini e Mauro Marzi, in occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica e dal primo voto delle donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laura Bagni da Lastra a Signa, 98 anni e la politica: "La Repubblica? Fu una scelta di libertà"

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