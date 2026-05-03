Addio a Diletta Boni | scompare l’artista che dipingeva l’inconscio

È morta Diletta Boni, artista nota per le sue opere che interpretano l’inconscio attraverso simboli esoterici. La sua produzione si caratterizzava per un uso intenso di elementi misteriosi e spirituali, spesso integrati nelle sue tele. Boni aveva un legame particolare con la bottega di via Tre Monumenti, dove lavorava e creava, lasciando un segno nel panorama artistico locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dell’arte.

? Cosa scoprirai Come riusciva a trasformare i simboli esoterici in opere pittoriche?. Quale legame speciale univa l'artista alla bottega di via Tre Monumenti?. Chi ha testimoniato l'incontro fortuito avvenuto venticinque anni fa?. In che modo la sua attività didattica ha influenzato Terni?.? In Breve Formazione presso istituto Metelli e accademia di Belle Arti di Roma.. Vincitrice del concorso per la cattedra di Arte e Immagine nel 2001.. L'assessore Andrea Giuli ricorda il legame con l'atelier di via Tre Monumenti.. Docente di corsi di pittura e disegno per il Comune di Terni.. La comunità di Terni piange la scomparsa di Diletta Boni, artista di 54 anni che ha segnato il culturale locale con la sua poliedricità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Diletta Boni: scompare l’artista che dipingeva l’inconscio Notizie correlate “Addio anche a te”. Lutto nella musica, scompare un altro grande artistaIl mondo della musica piange la scomparsa di un artista che, nel corso degli ultimi decenni, è riuscito a lasciare un segno profondo e duraturo. Leggi anche: Terni, è scomparsa Diletta Boni: “Donna piena di grazia e preziosa materia”