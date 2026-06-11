Prato, 11 giugno 2026 - Un “laboratorio criminale multietnico” nel quale operano gruppi gruppi ed esponenti del crimine organizzato italiano, albanese, cinese e pakistano. E' così che il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, ha definito senza mezzi termini il territorio pratese, nel corso dell'incontro dal titolo " Sicurezza urbana: criticità, buone pratiche e prospettive" (promosso dall’associazione "Schierarsi" e dal consorzio ambulanti storico mercato di San Lorenzo) svoltosi ieri 10 giugno presso la sede della Pubblica Assistenza, in via San Jacopo. Si è parlato di sicurezza, ricordando come i dati Istat abbiano collocato Prato al settimo posto tra le province italiane per indice di criminalità (tenendo conto anche del numero di denunce presentate). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - L'allarme di Tescaroli: “Prato è un laboratorio criminale multietnico”

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Prato. Giustizia e organico, Tescaroli ai microfoni di Controradio

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