L’Albero della Maremma ha messo le radici da Monteverro Open Day per vederlo
L’Albero della Maremma è stato piantato al Monteverro e sarà visibile durante un Open Day. L’opera rappresenta simbolicamente la regione, evidenziando i contrasti e il rapporto con l’ambiente naturale. La manifestazione si svolgerà in una data ancora da definire, con accesso aperto al pubblico.
Un’opera che racconta la Maremma attraverso i suoi simboli, i suoi contrasti e il suo profondo legame con la natura. È ’L’Albero della Maremma’, l’installazione realizzata da Azzurra Galatolo e ospitata negli spazi di Monteverro, la cantina di Capalbio, nell’ambito del progetto culturale Hypermaremma. Toscana, originaria di Porto Santo Stefano e oggi attiva nel suo studio di Orbetello, Galatolo ha costruito negli anni una ricerca artistica fortemente legata al territorio. Con questa nuova opera l’artista prova a dare forma a ciò che la Maremma rappresenta: una terra fatta di contrasti, capace di alternare paesaggi aspri e selvaggi a scenari morbidi e fertili, in un continuo dialogo tra uomo e natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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