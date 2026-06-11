Il governo ha approvato un contributo di solidarietà che, di fatto, funziona come una patrimoniale. La definizione ufficiale è stata modificata per mascherare la reale natura della tassa. La misura prevede un prelievo aggiuntivo sui patrimoni più elevati, senza chiamarlo esplicitamente patrimoniale. La modifica lessicale è stata fatta per aggirare le restrizioni legali su questa tipologia di imposta. La misura entrerà in vigore nel prossimo bilancio.

C'è una tecnica antica, collaudata, che consiste nel volere una cosa e nel chiamarla con un altro nome. Non per ingannare, si badi - almeno nelle intenzioni dichiarate - ma per rendere più digeribile ciò che, detto in modo diretto, susciterebbe resistenze. Nicola Fratoianni, segretario di “Alleanza Verdi e Sinistra”, ne ha offerto su Rete 4 un esempio quasi didattico. Ospite di “4 di sera”, ha impiegato quasi un minuto intero per invocare la patrimoniale senza mai pronunciarla in modo diretto, avvolgendola in uno strato dopo l'altro di lessico emolliente, cifre selezionate con cura e indignazione morale di ottima qualità. Un esercizio che merita di essere smontato pezzo per pezzo. Non tassa. Non prelievo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'acrobazia lessicale di Fratoianni: "Contributo di solidarietà", come ti infiocchetta la patrimoniale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: 4 di Sera, Fratoianni: "Patrimoniale? Piccolo contributo di solidarietà"

Schlein e Fratoianni a lezione di patrimoniale dal loro idolo SandersDue leader politici hanno partecipato a un incontro dedicato alle politiche fiscali, portando avanti un confronto su come affrontare le questioni di...