La Silicon Valley del Sud Milano | Data center? Serve un referendum

Un'assemblea con molti partecipanti si è tenuta per discutere di un nuovo data center e di centrali elettriche nella zona. I presenti hanno chiesto chiarimenti e spiegazioni sulle decisioni riguardanti le infrastrutture tecnologiche ed energetiche previste. La discussione si è concentrata sulla necessità di consultare la popolazione attraverso un referendum prima di procedere con i lavori.

Ancora un’ assemblea affollata per chiedere spiegazioni e chiarimenti su data center e centrali elettriche. I cittadini della cosiddetta Silicon Valley del Sud Milano si sentono come dei Don Chisciotte contro i mulini a vento: "se a decidere sono Governo e Regione, allora, sostengono alcuni, si dovrebbe ricorrere a un referendum". Ieri sera L’assemblea pubblica era organizzata da Pd, M5S e Avs. Erano presenti Simoni Negri, Onorio Orsati, Vincenzo Lepori, la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto e Antonio Nitti, consigliere dell’Ente Parco Sud. "Il futuro del Parco Agricolo Sud - spiega Nitti - si gioca oggi su una delle sfide più rilevanti per il territorio metropolitano: conciliare la crescente domanda di infrastrutture digitali ed energetiche con la tutela del suolo agricolo, delle risorse naturali e della vocazione produttiva del Parco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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