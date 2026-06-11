Un assessore romano, considerato un talento emergente e soprannominato “l’enfant prodige” dalla stampa, ha iniziato a conquistare uno spazio a livello nazionale. La sua ascesa è stata influenzata da un noto stratega politico, che lo ha incoraggiato a espandere la propria presenza oltre i confini della capitale. La figura si distingue per la sua capacità di muoversi tra i vari livelli politici, attirando attenzione anche su operazioni considerate astute o manipolative.

Chi è Alessandro Onorato? Un assessore romano molto in gamba che comincia, su ispirazione del Richelieu del campo largo, Goffredo Bettini, ad avere uno spazio nazionale, tanto da essere presentato come – leggo su Repubblica – “l’enfant prodige” della politica romana. Ad occhio, guardando i suoi Instagram, un Renzi 2 la vendetta. La differenza è che, visti i precedenti, Onorato viene custodito al di fuori del recinto Pd, nella speranza che il suo nuovo partito “civico” (formato da amministratori locali) innervi con sangue fresco la coalizione di sinistra senza mettere a rischio la segreteria Schlein. Progetto Civico, questo il nome, si presenterà al mondo il prossimo 12 giugno alla presenza di tutti i vertici del campo largo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La maliziosa operazione Onorato, e la più seria sfida di Spazio Pubblico

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