Durante il Mondiale di calcio, si è diffusa la notizia di un interesse del Real Madrid nei confronti di McTominay, centrocampista scozzese. Il giocatore, in evidenza anche nella competizione, ha attirato l’attenzione di vari club europei. Oggi si è aperto il torneo con la partita Messico-Sudafrica, mentre il Napoli ha cinque suoi calciatori in azione, tra cui McTominay.

McTominay e la vetrina del Mondiale. Oggi comincia il Mondiale di calcio (alle 21 Messico-Sudafrica) e il Napoli ha cinque calciatori impegnai: i due belgi Lukaku e De Bruyne, Lang per l’Olanda, Olivera con l’Uruguay e McTominay leader della Scozia. È McTominay il calciatore che più impensierisce i sonni dei tifosi del Napoli. Il club azzurro ancora una volta ha fatto prevalere la parsimonia alla lungimiranza. Lo scozzese è rimasto con uno stipendio calcisticamente basso per quel che ha dato al Napoli (circa tre milioni di euro netti) e ci si chiede cosa possa accadere in caso di prestazioni alla sua altezza. Ieri ne ha scritto anche il Corriere della Sera. Ripetuto l’errore commesso con Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La grande paura McTominay: presunto interessamento del Real Madrid

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