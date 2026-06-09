Mondiale a 48 squadre | Haaland e la Norvegia pronti allo shock

Notizia in breve

Il torneo mondiale si amplia a 48 squadre, con Norvegia e Haaland pronti a sorprendere. La nuova formula potrebbe modificare la gestione della fatica per le big, mentre squadre emergenti potrebbero sfruttare le opportunità offerte dal formato. Non sono ancora definiti i dettagli sul calendario e le qualificazioni, ma la modifica della struttura promette di cambiare gli equilibri tradizionali. Restano da capire quali nazionali potranno approfittarne maggiormente.