Mondiale a 48 squadre | Haaland e la Norvegia pronti allo shock
Il torneo mondiale si amplia a 48 squadre, con Norvegia e Haaland pronti a sorprendere. La nuova formula potrebbe modificare la gestione della fatica per le big, mentre squadre emergenti potrebbero sfruttare le opportunità offerte dal formato. Non sono ancora definiti i dettagli sul calendario e le qualificazioni, ma la modifica della struttura promette di cambiare gli equilibri tradizionali. Restano da capire quali nazionali potranno approfittarne maggiormente.
Come cambierà la gestione della stanchezza per le grandi favorite? Quali squadre emergenti possono sfruttare il nuovo formato a 48? Chi guiderà la generazione d'oro degli Stati Uniti verso la vittoria? Perché la Norvegia di Haaland rappresenta una minaccia per i campioni??? In Breve Norvegia ha vinto 8 partite su 8 segnando 37 reti e subendone solo 5. Odegaard guida la Norvegia insieme a Haaland dopo 27 anni di assenza internazionale. Giappone affronterà l'Olanda nel G . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Ho appena pensato a questo recentemente perché ho sentito che le persone hanno opinioni contrastanti sul formato a 48 squadre. Approvi? reddit
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