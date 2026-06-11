Nuove rivelazioni su Lady Diana sono state rese pubbliche, causando tensioni tra William e il re. Le informazioni riguardano dettagli privati della vita della principessa scomparsa, emersi recentemente e che coinvolgono anche Kate Middleton, tornata alla routine dopo un evento familiare. Questi particolari, finora nascosti, sono stati condivisi pubblicamente e hanno suscitato reazioni di disagio tra i membri della famiglia reale.

Kate Middleton è tornata alla quotidianità dopo il matrimonio di Peter Phillips. Ma non ha da stare tranquilla, dato che sono emersi nuovi particolari segreti su Lady Diana che infastidiscono William, oltre che Re Carlo. Kate Middleton, nuove preoccupazioni in famiglia. Dopo il momento felice trascorso al matrimonio di Peter Phillips e in attesa di rivederla al Trooping the Colour sabato 13 giugno, Kate Middleton deve stemperare nuove tensioni che si sono create in famiglia a causa delle rivelazioni emerse su Lady Diana. Malgrado la Principessa sia morta da quasi 30 anni, continuano le speculazioni su di lei, sui suoi presunti flirt, più o meno innocenti, e sui dettagli del rapporto tormentato con Carlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, le nuove rivelazioni su Diana che fanno male a William

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Kate Middleton Sbalordita dopo che nuove prove del DNA svelano il segreto nascosto di Diana

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