Kate Middleton e sua figlia Charlotte sono state viste praticare insieme una disciplina sportiva, attirando l’attenzione dei presenti. La famiglia reale si trovava in un evento pubblico, dove madre e figlia si sono impegnate in questa attività. William, presente alla manifestazione, ha mostrato scarso entusiasmo per la passione condivisa da Kate e Charlotte. La scena ha suscitato commenti tra gli spettatori.

Kate Middleton e sua figlia Charlotte condividono una passione sportiva che delude però papà William. Pare proprio che la Principessina stia crescendo identica alla mamma, sotto molti aspetti. D’altro canto, l’ultima volta che le abbiamo viste assieme, il giorno di Pasqua, era la sua “mini me”. Kate Middleton, perché Charlotte “delude” papà William. Dunque, Kate Middleton e Charlotte si sono alleate contro William e George. Mentre non sappiamo da che parte sta Louis. Infatti, Kate e sua figlia sono tifose della stessa squadra di calcio, il Chelsea, mentre William è dell’ Aston Villa ed è riuscito a influenzare suo figlio maggiore, George. A rivelarlo è stato il Principe del Galles. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la passione di Charlotte che delude William

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Kate Middleton & Princess Charlottes Emotional Christmas Duet

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