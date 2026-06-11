Juve piano per Muharemovic | possibile scambio con Adzic

La Juventus sta considerando un'operazione di scambio che coinvolgerebbe Muharemovic e Adzic. La clausola del 50% potrebbe ridurre il costo del difensore, facilitando l'operazione. Il Sassuolo mira a qualificarsi al Mondiale, con l’obiettivo di aumentare il valore di Adzic sul mercato.

? Punti chiave? In Breve La Juventus attiva la strategia per il ritorno di Muharemovic: piano economico e possibile scambio con Adzic. La Juventus punta a riportare Tarik Muharemovic all’Allianz Stadium durante la prossima finestra di mercato, preparando una proposta che sfrutta vantaggi economici significativi. Il club bianconeri ha riacceso l’interesse per il difensore del Sassuolo, che nel 2024 era passato alla squadra emiliana con un trasferimento definitivo avvenuto nel 2025. L’operazione si basa su una clausola di vendita che garantisce alla Juventus il 50% dell’eventuale plusvalenza, permettendo alla società torinese di ottenere un forte sconto sul prezzo finale del giocatore. Il calciatore bosniaco di 23 anni rappresenta un obiettivo prioritario per la ricostruzione della difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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