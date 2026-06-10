La Juventus sta valutando il ritorno di Muharemovic, difensore mancino, che potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera a metà prezzo rispetto al suo precedente valore di mercato. La società punta a realizzare una plusvalenza significativa se l’affare dovesse andare in porto. Nel frattempo, il Sassuolo ha messo nel mirino Adzic, centrocampista che interessa anche ad altri club di Serie A. Entrambe le trattative sono in fase di valutazione.

C’è un piano doppio sul conto di Muharemovic. La Juve ha diritto al 50% sulla plusvalenza della rivendita, dopo il riscatto del Sassuolo alla cifra simbolica di un milione in occasione della promozione in Serie A. Il calciatore ha mercato ed è pronto a un altro salto, i primi estimatori sono proprio gli uomini della Continassa. Sul conto del 2003 bosniaco si sono mossi anche alcuni club della Premier, pur non avendo ancora presentato alcuna offerta ufficiale. La Juve segue con estrema attenzione perché valuta la possibilità di farlo rientrare, a meno che non arrivi una somma rilevante ai fini di una plusvalenza utile al bilancio. La Juve cerca un difensore mancino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve studia il ritorno di Muharemovic, per il Sassuolo c'è Adzic

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