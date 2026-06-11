Italia-Germania stasera in tv Nations League volley 2026 | orario canale streaming
Stasera si gioca Italia contro Germania nella Volleyball Nations League 2026. La partita si tiene in Italia e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. La competizione prosegue senza sosta, con le squadre impegnate in numerosi incontri. La partita tra le due nazionali si svolge nel contesto della fase di qualificazione, e l’orario e il canale di trasmissione sono stati comunicati per consentire agli appassionati di seguire l’evento.
Non c’è il tempo di respirare nella Volleyball Nations League 2026. Dopo il debutto nella tappa canadese di Ottawa, l’Italia torna immediatamente in campo per affrontare la Germania, avversaria tradizionalmente ostica e capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama europeo. Per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si tratta di un’altra occasione preziosa per misurare lo stato di avanzamento di un gruppo rinnovato che guarda già agli Europei di settembre come grande obiettivo stagionale. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI VOLLEY DALLE 22.00 La prima settimana di VNL rappresenta soprattutto un laboratorio per il ct azzurro, chiamato a inserire nuovi elementi e a verificare le risposte di una squadra che presenta diversi volti giovani ma già abituati al palcoscenico internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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